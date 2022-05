Direkt verwandelte Freistöße

Die Heimmannschaft änderte nach dem Wechsel zwar die taktische Formation in ein 4-4-2-System. Die langen Bälle blieben aber das bevorzugte Mittel. Treffer fielen nur nach Standards. Josip Pranjic zimmerte einen Freistoß zum 1:2 in den Torwinkel (61.). Doch nur drei Minuten später stellte Alexander Wellert ebenfalls per Freistoß aus fast 30 Metern den alten Abstand wieder her.

SKV Rutesheim: Göbel, Rudloff, Wellert (64. Müller), Kogel, Trefz, Schneider, Gamuzza, Gebbert, Baake (68. Hägele), Schulze (82. Maier), Schürg (77. Ohmes).