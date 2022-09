Fußballerische Grundtugenden fehlen

Allerdings vermisste er bei seiner Elf einen guten Teil der fußballerischen Grundtugenden, die nötig sind, um ein Spiel zu gewinnen. Es nützen die tollsten taktischen Winkelzüge nichts, wenn das Zweikampfverhalten nicht stimmt oder die Spieler keine Energie auf den Platz bringen. Noch einmal wird Pfeffer in so einem Fall nicht wieder das Büßergewand überziehen. „Jetzt sind die Jungs dran“, sagt der Übungsleiter vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr) beim FV Biberach.