Fußball-Verbandsliga Offener Punkt in der To-do-Liste

Ausreichend Alternativen vorhanden

Zwar hatten gleich acht seiner Spieler am Donnerstag Bedarf an Physiotherapie angemeldet, für die Begegnung am Bodensee kann der Coach aber voraussichtlich auf den gleichen Kader wie am Mittwoch zurückgreifen. Trotz schmerzhafter Prellung am Fuß beißt sich Tobias Gebbert durch. Patric Vaihinger wurde geschont und ist genauso wieder einsatzfähig wie Joshua Schneider.

Und dann will Marcel Pfeffer endlich mal ein Kapitel zu den Akten legen, das noch auf der To-do-Liste steht. Immer wenn die SKV Rutesheim mit ihm als Trainer (seit Januar 2021) zum Auswärtsspiel mit dem Reisebus unterwegs war, kehrten das Team und er mit leeren Händen zurück. In Crailsheim hieß es 0:2, in Hollenbach 0:4, in Wangen 1:3 und in Hofherrnweiler-Unterrombach 0:1. Wenn das kein Grund ist, um die drei Punkte aus Friedrichshafen mit nach Hause zu nehmen.