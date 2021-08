Fußball-Verbandsliga Mittelfeld wird zum Fremdwort

Lesen Sie aus unserem Angebot: Der Rutesheimer Fehlstart ist perfekt

Genau aus diesem Grund wurde in dieser Trainingswoche noch einmal intensiv über das Gewesene gesprochen. Die Vorgabe des Übungsleiters ist eindeutig: „Wir müssen jetzt den viel zitierten Bock umstoßen.“ Beim 0:2 in Crailsheim wurde das bereits in der Defensive mit der Umstellung von der Dreier- auf die Viererkette versucht. Mit dem Resultat, dass zwar die Lücken vor der Kette nicht mehr so groß waren, das aber wiederum zu Lasten der Offensive ging. Es gilt also, die gesunde Mitte dazwischen zu finden.

Keeper Redzepovic wieder spielberechtigt

Constantin Kogel wird dabei nicht mithelfen können. Der Defensivmann hatte sich immer wieder mit Oberschenkelproblemen herumgeschlagen. Jetzt wurde ein kleiner Faserriss diagnostiziert. Kogel fällt für zwei bis vier Wochen aus. Mit dabei sind dafür wieder Christopher Baake und Valentyn Podolsky. Auch Schlussmann Kerim Redzepovic ist nach seiner Rotsperre wieder spielberechtigt. Ob er zwischen die Pfosten zurückkehrt oder erneut Jan Göbel in der Anfangsformation steht, will der Übungsleiter kurzfristig entscheiden.

So wird gespielt

Verbandsliga Württemberg

TSV Essingen – Türkspor Neu-Ulm Sa 14.00

Calcio Leinf.-Echterd. – VfL Sindelfingen abgesetzt

SKV Rutesheim – VfB Friedrichshafen Sa 15.30

SV Fellbach – FC Holzhausen Sa 15.30

TSV Berg – VfL Pfullingen Sa 15.30

TSG Tübingen – FC Wangen Sa 15.30

SSV Ehingen-Süd – TSV Heimerdingen Sa 15.30

FSV Hollenbach – 1.FC Normannia Gmünd Sa 15.30

VfB Neckarrems – TSG Hofherrnweiler Sa 15.30

TSV Crailsheim – 1.FC Heiningen So 15.00