In der Schlussphase hielt TSV-Schlussmann Maik Riesch seine Elf im Spiel: In der 89. Minute blieb er in einer 1:1-Situation gegen Fellbachs Claudio Paterno Sieger, drei Minuten später hatte er Glück, dass Jamie Miller acht Meter vor dem Tor den Ball nicht voll erwischte. In der 95. Minute war Riesch dann aber doch geschlagen: Nach einem Ballverlust der Heimerdinger im Spielaufbau passten die Gäste schnell auf den in die Gasse laufenden Leon Braun, der unhaltbar für Riesch zum 2:3 traf.