Fußball-Verbandsliga Mit ekligem Fußball zum Erfolg

Gegnerischer Trainer faltet seine Mannschaft zusammen

Bergs Trainer Oliver Ofentausek zeigte in der Halbzeitpause seine Unzufriedenheit in aller Öffentlichkeit: Fünf Minuten lang faltete er seine Mannschaft, die vor der Auswechselbank im Kreis saß, verbal lautstark zusammen. Doch es sollte in der zweiten Halbzeit nicht besser werden, im Gegenteil: Coach Baake bewies mit der Einwechslung von Marcel Streit in der 53. Minute ein goldenes Händchen. Vier Minuten später veredelte dieser eine Flanke von Heiler im Rücken der TSV-Abwehr mit einem Seitfallzieher zur 1:0-Führung. In der Folge kippte die Partie immer mehr in Richtung der Gastgeber, jeder erfolgreiche Zweikampf der SKV-Akteure wurde auf den Rängen frenetisch beklatscht. Der TSV Berg wurde nur noch einmal gefährlich, doch der 14-Meter-Schuss von Thomas König in der 78. Minute war zu zentral, sodass SKV-Keeper Jan Göbel die Hände noch nach oben bekam. Baake brachte mit Pascal Maier und Ennio Ohmes zwei frische Offensivkräfte. Und auch Ohmes wurde zum Joker, als er in der 83. Minute frei vor Gästekeeper Paul Brünz die Nerven behielt und zum 2:0-Endstand traf. Einziger Wermutstropfen war die gelb-rote Karte gegen Antonio Di Viesti (87.), der sich nach einem Foul an einem Mitspieler zu einem Schubser hinreißen ließ. Doch Christopher Baake blickte lieber nach vorne: „Wenn wir immer so spielen, haben wir gegen alle Gegner in der Liga eine Chance“, erklärte er. SKV Rutesheim: Göbel, Di Viesti, Feigl, A. Wellert, Rudloff, Schneider, Weiß, Gebbert (74. Obert), Stütz (53. Streit), Heiler (74. Ohmes), M. Wellert (72. Maier).