Fußball-Verbandsliga mit der SKV Rutesheim Zu einfache Gegentore

Doppelschlag zum 4:2

Die SKV kam noch einmal zurück. Nach der Umstellung auf ein 3-5-2-System und der Hereinnahme von Gianluca Gamuzza, der sich als Vorbereiter hervortat, traf Lucas Hägele zum 2:2 (73.). Doch gerade als die Rutesheimer am Drücker waren, machten sie es dem Gegner wieder zu einfach. Ein Freistoß auf den langen Pfosten nutzte Weibler per Kopf zu seinem zweiten Treffer (78.), einen zu kurzen Querpass in der Innenverteidigung verwertete Fidan zum 4:2 (81.). Nach Gelb-Rot für Schwenker (81.) war die Partie endgültig entschieden. Adin Kaplan stellte in der Schlussminute den 5:2-Endstand her.