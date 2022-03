Fußball-Verbandsliga Kellerkinder bleiben unter sich

Im Dienstagstraining zählte der Coach 22 Spieler auf dem Platz. Neben den Langzeitverletzten Dennis Schwenker und Markus Wellert fehlte lediglich Joshua Schneider, der an einer Reizung der Fußsohle laboriert. Nach seiner Rotsperre ist auch der Kapitän Tobias Gebbert wieder einsatzbereit. Am vergangenen Sonntag holte er sich bereits im Bezirksligateam Spielpraxis. Marcel Pfeffer sieht nach dem Auftritt in Heimerdingen keinen Grund, seine Mannschaft großartig zu verändern. Für Gebbert muss aber voraussichtlich Collin Schulze seinen Platz im Mittelfeld räumen.

VfB Friedrichshafen – TSV Heimerdingen (Samstag, 15 Uhr)

Zwei Niederlagen und neun Gegentore in den zwei Spielen der Rückrunde: Daniel Riffert fällt es nicht schwer zu ergründen, wo er den Hebel ansetzen sollte. „Wir müssen den Fokus zuerst wieder auf eine stabile Abwehr legen, schauen, dass wir kein Gegentor kriegen und uns dadurch Sicherheit holen“, sagt der Trainer des TSV Heimerdingen.

Auch wenn es zum abgeschlagenen Schlusslicht geht, auch wenn die Heimerdinger eine starke Auswärtsbilanz haben (vier Punkte zuhause, 17 auf des Gegners Platz) – ein Selbstläufer wird die Partie nicht. Friedrichshafen hat sich noch lange nicht aufgegeben, wie die Unentschieden zuletzt in Sindelfingen (1:1) und gegen Wangen (2:2) gezeigt haben. Riffert: „Die haben nichts mehr zu verlieren, deshalb spielen sie befreit auf. Es ist gefährlich, denn jeder denkt, dass man gegen die gewinnen muss. Aber auch diesen Gegner müssen wir annehmen.“

Mit Neuzugang Sebastian Bortel, Valentyn Podolsky, Altin Maliqi und Steffen Widmaier stehen weitere Alternativen zur Verfügung. Damit kann der Trainer erstmals in dieser Saison nicht alle Spieler für den Kader nominieren. Der Wermutstropfen: Roberto Ancona fällt mit erneuten Achillessehnenproblemen voraussichtlich langfristig aus.