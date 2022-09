Fußball-Verbandsliga Kellerduell als Chance für Rutesheim

Es ist bestimmt nicht so, dass Marcel Pfeffer zum Lachen in den Keller geht. Aber so mancher Spaß geht dem Trainer der SKV Rutesheim zu weit. So wie nach dem bitteren 0:4 seiner Elf beim FV Biberach, als in der Pressekonferenz die Partie der SKV an diesem Freitag (19.30 Uhr) beim VfL Nagold etwas scherzhaft und spöttisch als Spitzenspiel angekündigt wurde. Nun sind seit dieser Äußerung fünf Tage vergangen. An der Haltung von Marcel Pfeffer hat sich nichts geändert: „Ich finde den Spruch immer noch nicht so geil.“