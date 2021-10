Fußball-Verbandsliga Karten im Tor werden neu gemischt

VfB Neckarrems – TSV Heimerdingen (Sa, 15.30) Wenn es beim TSV Heimerdingen einen Mann für die ganz späten Tore gibt, dann ist es Gabriel Fota. Er ermöglichte in der Vorsaison im Achtelfinale des Verbandspokalwettbewerbs mit einem Treffer in der Nachspielzeit die Verlängerung gegen den Oberligisten FV Ravensburg (Endstand 2:4), mit der letzten Aktion des Spiels gelang ihm am vergangenen Sonntag das 3:3 gegen den SV Fellbach. Und er traf vor fast genau einem Jahr ebenfalls in der Nachspielzeit zum 2:1 beim VfB Neckarrems – eben jenem Club, dessen Trikot er zuvor sechs Jahre lang getragen hat. Nun kehrt er mit dem TSV zum zweiten Mal an seine alte Wirkungsstätte zurück. Wieder als Last-Minute-Torschütze? Wenn es nach TSV-Trainer Daniel Riffert geht, dann nicht. „Eigentlich will ich nicht bis zur Nachspielzeit warten. Wir werden volle Attacke spielen“, sagt der Coach. Im Vergleich mit beiden Mannschaftskadern sieht er beim eigenen Team mehr Qualität als beim Tabellenletzten. Nach sieben Niederlagen in Folge hat der allerdings in den vergangenen drei Partien nicht verloren.