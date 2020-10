Fußball-Verbandsliga In zwei Einheiten auf Betriebstemperatur

Acht Partien sind absolviert und noch immer wartet der TSV Heimerdingen auf den ersten Dreier. „Für die Phase, in der wir uns befinden, ist die Stimmung relativ gut“, sagt der Trainer Jens Härter. „Natürlich merkt man auch, dass Spieler gefrustet sind. Aber das ist ja ganz normal, wenn man dreimal in der Woche trainiert und dann nach acht Spielen erst zwei Punkte auf dem Konto hat.“

Dass es an diesem Samstag (14 Uhr) ausgerechnet beim erneut hoch gehandelten TSV Essingen mit dem ersten Punktspielsieg der Saison klappt, erscheint unwahrscheinlich. Aber genau so stellte sich auch die Ausgangslage vor dem Gang zum TSV Berg dar. Und da waren die Heimerdinger beim 3:3 sehr nah dran an der Überraschung. Mit Essingen wird ein Gegner erwartet, der das Spiel machen will. „Das kommt uns vielleicht ein bissschen zugute“, sagt Jens Härter. Allerdings muss der Übungsleiter erneut seine Formation umbauen. Wegen der Gelb-rot-Sperre für Gabriel Fota könnten neben Daniel Riffert in der Defensivzentrale Denis Schäffler oder Emmanuel Apler zum Einsatz kommen. Verletzungsbedingt fehlen werden Pascal Coelho und Roberto Ancona.