Fußball-Verbandsliga In Überzahl noch zum Ausgleich

Am Ende belohnten sich die Gäste für ihren couragierten Auftritt in der zweiten Hälfte dann doch noch zumindest mit einem Punktgewinn. In Überzahl, Crailsheims Marc Wagemann hatte nach wiederholtem Foulspiel Gelb-rot gesehen (76.), gelang dem unermüdlich arbeitenden Felix Gutsche doch noch der Ausgleich (83.) „Wir können das Spiel sogar noch gewinnen“, sagte der Heimerdinger Trainer Daniel Riffert, „der Punkt geht aber in Ordnung. Gut, dass wir das 2:2 mitgenommen haben.“ Dass die Gastgeber die Partie nur noch zu neunt beendeten, fiel nicht mehr ins Gewicht. Benjamin Weinberger musste ebenfalls mit Gelb-rot in der 93. Minute vom Platz.