Groß zu feiern hat es beim TSV Heimerdingen nichts gegeben. Zu einem versöhnlichen Abschluss mit anschließendem gemütlichen Beisammensein hat das verdiente 4:2 gegen den VfL Sindelfingen in der vorerst letzten Verbandsligapartie aber beigetragen. Am Sonntag wurde es dann gleich wieder ernst: In der Früh’ brach ein Großteil des Teams zum Mannschaftsausflug Richtung Mallorca auf.