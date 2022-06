Nur für zwei gibt es die große Verabschiedung

Vor der Partie sollen Spieler verabschiedet werden, die in der nächsten Saison nicht mehr zum Kader gehören. Um das Prozedere nicht in die Länge zu ziehen, werden es voraussichtlich nur zwei Akteure sein. Der in den vergangenen beiden Jahren fast dauerverletzte Roberto Ancona lässt seine Laufbahn beim TSV Nussdorf ausklingen, Steffen Widmaier pausiert und will sich dem Kickboxen und dem Bouldern zuwenden.