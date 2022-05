Fußball-Verbandsliga Heimerdingen schafft Ausgleich in der Nachspielzeit

Anders als in der Vorwoche, als der TSV Heimerdingen das Duell gegen den Tabellennachbarn 1. FC Heiningen verlor und auch der TSV Crailsheim einen Dreier landete, blieben die Konkurrenten an diesem Wochenende immerhin ohne Zähler. Allerdings kamen die Heimerdinger gegen den 1. FC Normannia Gmünd nur zu einem Punkt – und der war zwar nicht unverdient, aber etwas glücklich, da Gabriel Fota erst in der Nachspielzeit per Kopf aus kurzer Distanz der 2:2-Ausgleich gelang. „Es zieht sich durch die gesamte Rückrunde, dass wir einen riesigen läuferischen und spielerischen Aufwand betreiben, uns dafür aber nicht belohnen“, bedauert Coach Riffert.