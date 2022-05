Fußball-Verbandsliga Heimerdingen ist zu Hause wieder wer

Nichts Neues, schließlich wolle man jedes Spiel gewinnen. Der kleine, aber feine Unterschied: Weil nur noch wenige Partien zu spielen sind – für Heimerdingen sind es noch sechs –, wird der Druck immer größer. Die personellen Voraussetzungen sind so gut wie lange nicht mehr. Altin Maliqi hat sich zurückgemeldet, und auch Sebastian Bortel trainiert wieder. Riffert: „Wenn er mir das Signal gibt, dann wird er spielen.“ SKV Rutesheim – Türk Sp. Neu-Ulm (Sa 15.30) Auch wenn mit Türk Spor Neu-Ulm (Samstag, 15.30 Uhr) und dann am kommenden Mittwoch (19.30 Uhr) mit dem 1. FC Heiningen zwei Abstiegskandidaten in Folge zu Gast sind, stellt SKV-Trainer Marcel Pfeffer klar: „In der Liga können wir in kein Spiel gehen und sagen, das machen wir so nebenbei.“