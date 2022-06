Fußball-Verbandsliga Heimerdingen fehlt die Konstanz

Das Team bewies in der Folge zwar mehrfach, dass es wie beim 1:0 in Holzhausen selbst mit Spitzenteams mithalten kann, auf Dauer gesehen war die Quote der individuellen Fehler allerdings zu hoch. „Wenn ich über die gesamte Saison schaue, wären locker zwischen acht und zwölf Punkte mehr drin gewesen“, sagt Daniel Riffert und führt Spiele wie das gegen Heiningen (1:2), Friedrichshafen (0:3) oder Crailsheim (2:2) an. Im Durchschnitt kassierte der TSV Heimerdingen 2,4 Gegentore pro Spiel – insgesamt 92 in 38 Partien. Es fehlte die Konstanz, was letztlich auch eine Frage der Qualität ist.