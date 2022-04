Fußball-Verbandsliga Heimerdingen bietet Essingen Paroli

Nach dem Abpfiff gab es kräftigen Applaus, auch Rufe wie „Super“ und „Starke Leistung“ waren auf dem Heimerdinger Sportplatz zu hören. Und das durchaus zu Recht: In einem sehr körperbetonten Verbandsliga-Spiel erkämpfte sich der TSV Heimerdingen gegen den TSV Essingen ein verdientes 0:0-Unentschieden und blieb damit nach dem überraschenden 4:3 bei Calcio Leinfelden-Echterdingen im zweiten Spiel in Folge unbesiegt – nach zuvor sechs Niederlagen in den ersten sechs Partien dieses Jahres. „Das war eine bockstarke Leistung meiner Mannschaft gegen einen Gegner, der mehr als Verbandsliga-Niveau hat“, lobte Trainer Daniel Riffert seine Elf.