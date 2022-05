Fußball-Verbandsliga Für Rutesheim gibt es nichts zu holen

Die unmittelbare Konkurrenz punktet auch nicht

In Essingen hat das nicht geklappt. Jetzt bleiben nur noch vier Partien in dieser Saison, um an dieser Schraube zu drehen. Positiv am 34. Spieltag: Die unmittelbare Konkurrenz der Rutesheimer – FC Wangen, Türk Spor Neu-Ulm, Crailsheim und Heiningen – hat an diesem Wochenende auch nicht gepunktet, sodass die Pfeffer-Elf den ersten Nichtabstiegsplatz vorerst sichern konnte.