Fußball-Verbandsliga Eigenfehler führen auf die Verliererstraße

Lukas Emmrich verhindert höhere Niederlage

In der 66. Minute zeigten die cleveren Gäste erneut, dass die TSV-Abwehr mit einem langen Ball auszuhebeln ist: Moritz Fässler nahm den Ball zwischen zwei Verteidigern an und überwand Emmrich mit einem Heber technisch anspruchsvoll zum 0:3. „Danach haben wir unsere Ordnung verloren“, monierte Riffert. Sebastian Bortel verkürzte per Kopf am langen Pfosten nach einem Eckball drei Minuten später zwar noch zum 1:3. Doch am Ende konnte sich der TSV Heimerdingen bei Keeper Emmrich bedanken, dass die Niederlage nicht noch höher ausfiel. „Er hatte heute einen Sahnetag“, lobte Riffert, dessen Team am kommenden Freitag bei Calcio Leinfelden-Echterdingen vor einer weiteren hohen Hürde steht.

TSV Heimerdingen: Emmrich, Widmaier, Schlichting, Maliqi (69. Rampp), Fota, Podolsky (46. Latifovic), Schieber, Bortel, Dos Santos Coelho, Grau (46. Diakiesse), Ancona.