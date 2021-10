Fußball-Verbandsliga Duell mit den Topteams

Holzhausen ist noch ungeschlagen

Das muss er auch. Denn die Aufgabe an diesem Samstag (15.30 Uhr) wird keinesfalls leichter. Die SKV muss zum Tabellenzweiten FC Holzhausen, der als einziger Verbandsliga-Club noch ungeschlagen ist. „Wir fahren nicht dahin, nur um zu schauen, dass wir nicht den Laden voll kriegen“, gibt sich Marcel Pfeffer kämpferisch. Auf dem großen Platz wird er wie am Mittwoch in der Defensive voraussichtlich wieder eine Fünferkette aufbieten. In der agierte Dennis Schwenker zuletzt in der Innenverteidigung. Dadurch fehlte sein Tempo und seine Dynamik auf der Außenbahn. Der Trainer sieht durchaus die Option, ihn wieder nach außen zu beordern. Am liebsten wäre ihm jedoch etwas anderes: „Ich hätte gerne zwei von ihm.“ TSV Heimerdingen – FSV Hollenbach (So 15)