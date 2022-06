Fußball-Verbandsliga Die SKV Rutesheim kann nur gewinnen

Nach dem 1:2 beim VfL Pfullingen und einer zaghaften und mutlosen ersten Hälfte fällt es schwer, an eine Wende zu glauben. Immer wenn die SKV zuletzt etwas zu verlieren hatte, wirkte sie gehemmt. Das war beim 0:3 gegen Türk Spor Neu-Ulm so, das war beim 1:1 gegen den 1. FC Heiningen so und eben auch in Pfullingen. Genau dieser Umstand lässt den Übungsleiter hoffen. „Am Samstag haben wir nichts mehr zu verlieren. Wir müssen zwar, können aber nur noch gewinnen“, sagt Marcel Pfeffer. „Wir können auch einen sehr schönen Samstag erleben.“ Deshalb werde es auch kein langes Taktieren geben. Pfeffer: „Wir werden von der ersten Sekunde an die Bälle jagen.“