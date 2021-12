Fußball-Verbandsliga Die SKV hat wieder Anschluss

Gerade als sich die Mannschaft anschickte, Fahrt aufzunehmen – sieben Punkte aus den vergangenen drei Spielen –, da wurde sie vom Verband ausgebremst. Keine Punktspiele mehr in diesem Jahr, hieß es am Abend des 3. Dezember. Wangen und Hollenbach standen noch auf dem Plan. „Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust“, ist sich der Trainer Marcel Pfeffer nicht ganz so sicher, was er davon halten soll. Den kleinen Lauf hätte er natürlich liebend gerne verlängert, andererseits pfiff die Mannschaft personell aus dem allerletzten Loch. Mit Markus Huber hätte in Wangen nur noch ein Feldspieler aus dem Verbandsligakader auf der Bank gesessen.