Fußball-Verbandsliga Die Punktausbeute ist mehr als dürftig

Wenn es so etwas wie Lieblingsgegner gibt, dann gehört der 1. FC Heiningen für die Rutesheimer dazu. In den letzten vier Begegnungen ging die SKV immer als Sieger vom Platz und erzielte dabei insgesamt 23 Treffer. Das letzte Aufeinandertreffen in Heiningen endete gar mit einem 7:1. Am heutigen Abend (Anpfiff: 19.30 Uhr) würde allen Beteiligten auch schon ein 1:0 reichen.