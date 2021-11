Direkt verwandelter Freistoß

Das Hin und Her schien die Heimerdinger nicht beeindruckt zu haben. Die Gäste begannen griffiger, entschieden die Zweikämpfe für sich und legten vor. Nach 14 Minuten schritt Torjäger Michele Ancona zur Tat und verwandelte einen Freistoß aus halbrechter Position direkt. Im Torwarteck prallte der Ball an den Innenpfosten und von dort hinter die Linie. Was anschließend fehlte, war der zweite Treffer. Michele Ancona scheiterte an Sindelfingens Torhüter Alexander Bachmann, Robin Rampp setzte einen Abpraller aus fünf Metern über das Tor.