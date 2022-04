Fußball-Verbandsliga Der SKV-Kader füllt sich wieder

Heimerdingen nach sechs Niederlagen unter Zugzwang

Calcio Leinf. – Heimerdingen (Fr 19.30) Wenn bereits an diesem Freitag der TSV Heimerdingen bei Calcio Leinfelden-Echterdingen antritt, dann muss das Team, das in der Liga die drittwenigsten Tore erzielt hat (35), zu der Mannschaft, die nach dem FSV Hollenbach und dem FC Holzhausen die wenigsten Gegentreffer (32) zugelassen hat. Eine klare Angelegenheit also? TSV-Coach Daniel Riffert hält trotz sechs Niederlagen in Folge nicht viel von diesen Zahlenspielen. „Wir hatten auch beim 1:3 gegen den TSV Berg genügend Chancen“, hält er dagegen, „müssen aber unsere individuellen Fehler abstellen. Dadurch kassieren wir grundlegend zu viele Gegentore.“

Die Gastgeber haben ein ganz anderes Problem. Sie sind in der Vergangenheit schon fast zu Spezialisten dafür geworden, sich gerade in Spielen gegen vermeintliche Punktelieferanten Ausrutscher zu leisten. Gegen die Topteams hui, gegen die Hinterbänkler pfui, in diesen Fällen mit stetem Hang zum Schlendrian.