Fußball-Verbandsliga Der Rutesheimer Fehlstart ist perfekt

Rutesheim - Es ist nicht so, als ob sie bei der SKV Rutesheim nichts versuchen würden. Doch die Änderungen und Umstellungen laufen derzeit allesamt ins Leere. Die nackten Zahlen sprechen bei einem mageren Pünktchen nach vier Spielen gegen das Team. Da will der Trainer Marcel Pfeffer auch nichts mehr davon hören, dass man gegen Wangen (0:0) ganz ordentlich gespielt, aber eben nicht dreifach gepunktet hat. Oder dass gegen Heimerdingen (3:4) auch ein Unentschieden drin gewesen wäre. Oder dass seine Elf in der ersten Hälfte in Crailsheim keine Torchance des Gegners zugelassen hätte. Darüber hinaus auch ein klares Foulspiel an Laurin Stütz im Strafraum ungeahndet blieb.