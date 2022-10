Fußball-Verbandsliga Der Druck auf Rutesheim wächst

Lesen Sie auch 1 Bilder Video SKV Rutesheim Der Neue hat jede Menge Stallgeruch Marcel Pfeffer übernimmt als Nachfolger des Interimstrainers Rolf Kramer im Januar den Fußball-Verbandsligisten SKV Rutesheim.

Deshalb heißt es zunächst, eine Lösung zu finden, wie im Heimspiel am Freitag (19.30 Uhr) der Gegner SC Geislingen zu knacken ist. Der Aufsteiger steckt mit elf Punkten selbst in der Abstiegszone. „Wenn wir zurückkommen wollen, dann sollten wir dieses Spiel gewinnen“, sagt Marcel Pfeffer. Die Brisanz ist da. Der Partie den Stempel Schicksalsspiel aufzudrücken, davon hält er selbst nach zuletzt sieben Niederlagen in Folge nichts. Schließlich habe es auch in der vergangenen Saison eine Serie mit zehn Begegnungen ohne Sieg – dabei vier Unentschieden – gegeben. Am Ende gelang noch der direkte Ligaerhalt. Das könnte auch ein Muster für diese Runde sein. Pfeffer: „Der Plan ist, den Anschluss herzustellen, damit wir mit einer besseren Rückrunde die Chancen auf den Klassenerhalt haben.“