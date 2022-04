Fußball-Verbandsliga Der Calcio-Dreier macht Mut

Fünfter Sieg in Folge für Tübingen

Die TSG Tübingen präsentiert sich in der Liga als Mannschaft der Stunde. Mit fünf Siegen in Folge hat sich das Team auf Platz neun verbessert. Das jüngste 4:2 beim FC Wangen am Mittwoch hat Marcel Pfeffer per Livestream verfolgt. Seine Einschätzung: „Das ist eine gute Truppe im 4-4-2-System. Sie haben einen überragenden Pirmin Glück in der Mitte. Seine Kreise müssen wir versuchen einzuengen.“