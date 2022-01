Fußball-Verbandsliga Der bange Blick auf die Pandemie spielt mit

Im Kader sind Plätze frei

TSV Heimerdingen Die Personalplanungen noch nicht abgeschlossen haben sie in Heimerdingen. Das gilt sowohl für das Spielertableau in der Rückrunde als auch für den Trainerposten in der kommenden Saison. Nachdem Robin Kuschewitz (SV Kornwestheim) und Felix Gutsche (Ziel unbekannt) den Verein verlassen haben, sind Plätze im Kader frei. Gespräche mit möglichen Kandidaten laufen noch, unter anderem mit einem bezirksligaerfahrenen Schlussmann, der das Duo Lukas Emmrich/Maik Riesch ergänzen könnte.

Ein weiteres Gespräch zwischen dem Trainer und der Abteilungsführung steht ebenfalls noch aus. In seinem ersten Jahr als verantwortlicher Coach hat Daniel Riffert festgestellt: „Ich habe kennengelernt, dass das Ganze mit einem Mordsaufwand verbunden ist, der mich einige Körner gekostet hat.“ Es gilt, die Rahmenbedingungen abzuklopfen: Macht der Bruder Markus als Co weiter, wie ist die Tendenz bei den Spielern, und wie lassen sich Familie und Beruf mit dem Trainerjob unter einen Hut bringen?

Auch der TSV Heimerdingen musste – mit einem Zähler mehr auf dem Konto als der Nachbar aus Rutesheim – auf einem Abstiegsplatz überwintern. Weil sich seine Mannschaft im Gegensatz zu den zuletzt abgebrochenen Runden auf Augenhöhe mit der Konkurrenz präsentierte, erwartet Daniel Riffert in diesem Jahr „andere“ Begegnungen: „Ich denke, viele haben uns unterschätzt. Aber jetzt gehen wir nicht mehr als Underdog in die Spiele rein.“ Vor allem, wenn der TSV Heimerdingen das eigene Spiel aufgezogen hat, wurde es für die Gegner schwer. Deshalb will sich Riffert in der Vorbereitung auf zwei Aspekte konzentrieren: „Wenn wir im Ballbesitz sind, müssen wir in unserer Struktur bleiben, Positionen halten, die Räume bespielen und viel in Bewegung sein. Und in der Defensive gilt es, die Abstände so eng wie möglich zu halten.“

Testspiele TSV Heimerdingen: 1. FC Frickenhausen (29. Januar, 14 Uhr/Auswärtsspiel), Spfr Schwäbisch Hall (5. Februar, 14 Uhr/A), TSV Oberensingen (12. Februar, 14 Uhr/Heimspiel).