Lattentreffer auf beiden Seiten

Das muntere Hin und Her setzte sich nahtlos fort. Auf Vorlage von Robin Rampp brauchte Michele Ancona nur noch den Fuß hinhalten (22.) – sein 25. Saisontreffer. Daniele Hüttl stellte per Kopf nur vier Minuten später mit dem 2:2 alles wieder auf Null. Nach dieser ersten Hälfte stellten sich die Zuschauer schon auf ein Torfestival ein. Treffer nach dem Wechsel? Fehlanzeige. Nach klaren Chancen von Terry Offei und Michele Ancona sowie einem Lattentreffer von Valentyn Podolsky war Heimerdingen näher dran am Sieg. Am Ende durfte sich aber auch niemand beschweren, dass es nur zu einem Unentschieden gereicht hat. In der Nachspielzeit hatte TSV-Keeper Lukas Emmrich Glück, dass ein Kopfball der Gäste an die Latte klatschte.