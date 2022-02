Fußball-Verbandsliga Daniel Riffert brennt auf das Derby

Umso wichtiger ist nun ein Erfolg im direkten Vergleich am Samstag (14 Uhr) auf dem Kunstrasen in Heimerdingen. „Ich brenne richtig auf dieses Spiel. Und meine Spieler werden das auch tun“, kündigt der TSV-Trainer Daniel Riffert an. „Ich denke, wir sind die bessere Mannschaft. Das wollen wir auch zeigen.“ Christian Stagel Alberto, Marvin Pietruschka und Amin Latifovic werden das verletzungsbedingt nicht tun können, auch der Einsatz von Altin Maliqi ist fraglich. Zudem muss Riffert auf Valentyn Podolsky, der im Winter aus Rutesheim gekommen war, verzichten. Die SKV hat ihn ziehen lassen unter der Bedingung, dass er im direkten Duell nicht eingesetzt werden darf. „Ich finde das krass. Aber das müssen wir so hinnehmen. Ich kenne so etwas eigentlich nur aus der Bundesliga“, sagt Daniel Riffert.