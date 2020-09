Fußball-Verbandsliga Bittere Minuten nach der Pause

Die erste hatte aufgezeigt, wie es gehen könnte. Nach der frühen Führung durch Michele Ancona (5.) zog sich der TSV Heimerdingen in die eigene Hälfte zurück und machte die Räume eng. Die zeitweise mit viel Tempo anlaufenden Tübinger taten sich schwer, Lücken zu finden. Umso mehr ärgerte sich Jens Härter darüber, dass seine Elf den knappen Vorsprung nicht in die Pause mitnehmen konnte. Nach einem Freistoß von links traf Lukas Hartmann per Kopf. „Solch eine Standardsituation kann ich verhindern“, ärgerte sich der Coach, „da haben wir nur Begleitschutz gegeben.“ Antonio Di Matteo bekam kurz vor dem Pausenpfiff die Chance zum 2:1. Seine Direktabnahme nach Vorlage von Michele Ancona landete jedoch deutlich über dem Kasten.