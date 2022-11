Fußball-Verbandsliga Aufgeben ist bei der SKV Rutesheim keine Option

Es war ein trostloses Wochenende für die Fußball-Anhänger der SKV Rutesheim: Am Freitagabend waren die Verbandsliga-Kicker im Kellerduell beim VfL Pfullingen böse überfahren und mit einem 0:6 nach Hause geschickt worden, am Samstag sammelten andere Abstiegskandidaten dagegen Punkte – und am Sonntag taugte verdrießliches Regenwetter schon gar nicht als Stimmungsaufheller. „Ich habe das Spiel noch ein paar Mal Revue passieren lassen“, sagt Coach Christopher Baake, „wir waren nicht so viel schlechter als der Gegner wie es das Ergebnis suggeriert.“