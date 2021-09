Fußball Verbandsliga Auch die Favoriten sind verwundbar

Doch auch der TSV Essingen ist verwundbar, verlor zuletzt beim FC Wangen mit 1:2. „Mit viel Disziplin und Engagement, wenn wir in der Defensive gut stehen und unsere Zweikämpfe gewinnen, kann es klappen.“ Personell entspannt sich die Lage in Heimerdingen zum Wochenende. Steffen Widmaier ist wieder zurück, so auch Michele Ancona oder Alessio Sapia. Neuzugang Amin Latifovic macht nach seiner Verletzung wieder zu 100 Prozent im Training mit. „Da muss man aber aufpassen, dass es nicht wieder gleich zwickt“, so Daniel Riffert. Aber vielleicht sei der Mann für die Außenbahn eine Alternative auf der Bank. Landesliga, Staffel 1 Leonberg/Eltingen – TSV Schwaikheim Nach zwei Auswärtsniederlagen in Folge (3:6 in Schwäbisch Hall, 1:3 beim SV Breuningsweiler) kann der SV Leonberg/Eltingen an diesem Samstag wieder auf den Heimvorteil bauen. Die Mannschaft um Trainer Benjamin Schäffer erwartet um 15.30 Uhr den TSV Schwaikheim, der die vergangenen vier Spiele ohne Punktegewinn blieb. „Wir sehen uns immer noch als Neuling in dieser Liga und nehmen jeden Gegner ernst, doch wir kennen auch unsere Qualitäten“, sagt der SV -Coach. Gutes Omen: Der SV Leonberg/Eltingen hat in dieser Saison noch kein Heimspiel verloren.