Fußball-Verbandsliga 6:0 – Fast jeder Schuss ein Treffer

Rutesheim - Es gibt Tage, da läuft alles nur in eine Richtung. Die SKV Rutesheim und der TSV Crailsheim haben auf dem Kunstrasen im Sportpark Bühl genau solch einen Tag erwischt – zum Leidwesen der Gäste. Denn sie konnten anstellen, was sie wollten, der Ball wollte einfach nicht ins Tor. Und als er doch einmal die Linie überquert hatte, wurde der Treffer wegen Abseitsstellung nicht gegeben. Auf der anderen Seite klappte in Sachen Torabschluss so ziemlich alles. Die SKV Rutesheim agierte getreu dem Motto: Fast jeder Schuss ein Treffer. Das Resultat: ein 6:0-Kantersieg.