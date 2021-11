Fußball-Verbandsliga 2:3 – Heimerdinger Heimmisere

Jüngstes Misserfolgs-Erlebnis für den TSV: das 2:3 gegen Türk Spor Neu-Ulm. Und das auch noch nach einer 2:0-Führung, mit nummerischer Überzahl ab Minute 71 und einem vergebenen Elfmeter. Der Trainer Daniel Riffert war nach diesen 90 Minuten sichtlich bedient. Schließlich war es nicht das erste Mal, dass Punkte, die am Ende vielleicht fehlen, liegen gelassen wurden. Siehe die Partie gegen den FSV Hollenbach, als die Gäste in der 90. Minute zum 1:2 trafen. Siehe die Partie gegen die TSG Tübingen, als der TSV bis zur 89. Minute noch mit 2:1 in Führung lag und am Ende mit 2:3 verlor – eine Niederlage, die richtig weh getan hat.