Und weil die Gäste so effizient spielten wie die SKV Rutesheim beim 6:0 gegen Crailsheim, legten sie nach einem Eckball in der 47. Minute zum 5:0 durch Matthias Hahn nach. Immerhin: die Heimelf ließ nicht mehr so viel zu wie im ersten Durchgang. Das Team von Trainer Marcel Pfeffer kam per Elfmeter zum Ehrentreffer. Alexander Wellert verwandelte nach Foul an Laurin Stütz (67.). Den Schlusspunkt setzte der FSV Hollenbach, der sich nach dem Wechsel merklich zurückgenommen hatte. Erneut nach einem Eckball machte Lorenz Minder vier Minuten vor Schluss das halbe Dutzend voll.

SKV Rutesheim: Göbel, Feigl (46. Vaihinger), Wellert, Trefz, Maier, Rudloff, Gamuzza (68. Hägele), Gebbert (63. Weiß), Baake, Stütz, Schürg (60. Schulze).