Rückendeckung vom sportlichen Leiter

Rückendeckung bekommt der Coach vom sportlichen Leiter Marius Epple, der sich von den marktüblichen Mechanismen distanziert: „Es hilft nichts, jetzt in Aktionismus zu verfallen und alles auf den Kopf zu stellen. Wir müssen Ruhe bewahren. Marcel Pfeffer ist unser Trainer. Die Jungs haben sich in keinem Spiel aufgegeben, sind aber maximal verunsichert.“ Der Übungsleiter selbst blickt nach vorne auf das Heimspiel am kommenden Donnerstag (19 Uhr) gegen die TSG Tübingen: „Sowohl von der Einstellung her als auch von der Aufstellung und der Formation müssen wir uns anders präsentieren.“