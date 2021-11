Rutesheim - Der VfL Pfullingen am gestrigen Abend, das Nachholspiel gegen den SV Fellbach am kommenden Mittwoch (19.30 Uhr) und dann der Gang zum Tabellenvorletzten VfB Neckarrems am nächsten Samstag (14.30 Uhr) – Marcel Pfeffer, Trainer der SKV Rutesheim, hat diese Englische Woche als so etwas wie die Woche der Wahrheit deklariert. Und die bittere Wahrheit könnte lauten: Der Club hat zunächst einmal den Anschluss zum rettenden Ufer verloren.