Fußball-Verbandsliga 0:1 – Die Horror-Serie dauert an

Gegen den Aufsteiger aus Geislingen stand nach der ersten Hälfte auf beiden Seiten die Null. Die Gastgeber hatten nach vorne nur ein paar wenige Ansätze, um das gegnerische Tor in Gefahr zu bringen. Maxim Russ traf den Ball nach Freistoßflanke von rechts nicht richtig (35.), und auch Michael Schürg brachte das Spielgerät in aussichtsreicher Situation nicht unter Kontrolle (42.). Zwar kam auch von Geislingen nicht viel, das war aber bedeutend gefährlicher. Zunächst fand Fares Aljwir seinen Meister in Jan Göbel (38.), dann verfehlte er kurz vor dem Pausenpfiff nur knapp das lange Eck (44.).