Oberste Prämisse bleibt damit für diese Saison die sportliche Ermittlung von Auf- und Absteigern. Das heißt: Auf- und Abstiegsrunde entfallen, absolviert werden nur noch die restlichen Spieltage in den jeweiligen Ligen. In der Verbandsliga – dort stehen sowohl der TSV Heimerdingen als auch die SKV Rutesheim derzeit auf einem Abstiegsplatz – sind das noch sieben, in der Bezirksliga Enz-Murr stünden noch neun Partien auf dem Programm. Die Spielzeit 2020/2021 endet am 20. Juni, sodass noch die Relegationsspiele ausgetragen werden könnten. Um das gewährleisten zu können, müsste der Spielbetrieb bis spätestens zum 9. Mai wieder aufgenommen werden.