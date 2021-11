Fußball Torschusstraining als Strafmaßnahme

Torschüsse werden extra trainiert

„In dieser Woche steht auf jeden Fall Torschusstraining auf dem Plan“, meinte Crepaldi schmunzelnd. Für die einzigen beiden Treffer der Gastgeber sorgte Thomas Wogh, der in der 14. Minute nach einem langen Ball Höfingens Schlussmann Yannic Engelke mit einem Heber überraschte, Tobias Kariegus lenkte den Ball bei seinem Rettungsversuch ins eigene Tor. In der 54. Minute profitierte Wogh davon, dass ihn die Höfinger Abwehr nach einem Eckball am langen Pfosten sträflich frei stehend zum Kopfball kommen ließ. In der Schlussphase traf Gurwinder Singh nur den Pfosten des Merklinger Tores, Raffaele di Muccios 2:1-Anschlusstreffer fiel in der Nachspielzeit.

Eine Derby-Niederlage musste die SKV Rutesheim II beim TSV Heimsheim mit 2:5 hinnehmen. Bereits zur Pause war die Partie beim Stand von 4:0 entschieden. Mann des Tages aufseiten der Gastgeber war Leon Geiger, der für drei (8., 11., 39.) der vier Treffer verantwortlich war. Das zwischenzeitliche 3:0 hatte Marco Kolb (30.) erzielt. Das 4:1 durch einen Strafstoß von Martin Kuchtanin (76.) beantwortete Max Hermann zwei Minuten später mit dem 5:1, ehe Kuchtanin in der Nachspielzeit mit seinem zweiten Treffer für die nach einer gelb-roten Karte dezimierten Gäste den Endstand besorgte.

Aus einem 0:1-Rückstand wird ein 5:2-Sieg

Ebenfalls einen 5:2-Erfolg feierte der SV Perouse, der bei Drita Kosova Kornwestheim als einziges Altkreisteam nicht im Derbyeinsatz war. „Wir haben den Gegner klar beherrscht, dies in der ersten Halbzeit aber nicht in Tore umgemünzt“, monierte SV-Trainer Marco Russo.

Stattdessen kassierte sein Team sogar kurz vor der Pause das 0:1. Nach einer offensiven Einwechslung überrollten die Gäste ihren Gegner dann aber in der zweiten Hälfte und sorgten mit vier Treffern innerhalb von 20 Minuten für klare Verhältnisse. Die Gastgeber schwächten sich durch einen Platzverweis zusätzlich selbst. Mit diesem Sieg bleibt der SV den beiden Spitzenteams NK Croatia Bietigheim und FSV 08 Bietigheim-Bissingen II auf den Fersen.