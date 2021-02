Weil der Stadt - Eine Rekordmarke hat Tobias Buck beim TSV Merklingen schon aufgestellt. Als Interimstrainer der ersten Mannschaft in der Saison 2016/2017 holte er einen Punkte-Durchschnitt von 3,0. Zustande gekommen ist dieser Wert in drei Spielen, in denen die Mannschaft dreimal gewann.