Fußball-Testspiele Nach 65 Minuten wird es etwas wild

Leonberg - Mit einem 4:1-Erfolg gegen den VfL Nagold ist der Fußball-Verbandsligist SKV Rutesheim in die Testspielserie gestartet. „65 Minuten war das richtig ordentlich“, befand der Trainer Marcel Pfeffer, „danach wurde es ein bisschen wild auf beiden Seiten.“ In dieser ersten guten Stunde übernahmen die Gastgeber gegen den Tabellenzweiten der Landesliga (Staffel 3) die Spielkontrolle und legten eine 3:1-Führung vor. Tim Rudloff (16.), Tobias Gebbert (24.) und Lucas Hägele (44.) erzielten beim zwischenzeitlichen 1:1 von Luka Kravoscanec (20.) die Treffer. Patric Vaihinger per Kopf stellte den Endstand her (78.). Nach langer Verletzungspause kamen Alexander Wellert, Keven Müller und Vaihinger zu ihren ersten Einsätzen.