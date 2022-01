Fußball-Talente Rutesheimer träumen von der ersten Liga

„Außerdem ist Rafail ein sehr kollegialer Typ, der jeder Mannschaft gut tut und ein Spiel entscheiden kann“, charakterisiert der Vater den 16-Jährigen. Nach dem Ende dieses Schuljahres wird die Pendelei für Rafail Savvidis ein Ende haben – dann wird er in Hoffenheim ins Spielerwohnheim ziehen oder bei einer Gastfamilie wohnen.

Der große Bruder macht es vor

Diesen Umzug hat Tim Philipp bereits hinter sich. Der 16-Jährige, der in Rutesheim unter Konstantinos Savvidis in der D-Jugend zum Torhüter wurde, ist im Sommer 2020 mit seiner gesamten Familie nach Sinsheim gezogen. Grund sind die Erfahrungen, die die Familie mit dem älteren Bruder Luca gemacht hat, der inzwischen den Sprung in den Profikader der TSG geschafft hat und aktueller U 21-Nationaltorhüter ist.

„Wir wollten nicht noch einmal ein Kind alleine in die fremde Welt abgeben, sondern vor Ort für ihn da sein“, erzählt die Mutter Elke Philipp. Beruflich ließ sich dies gut regeln, beide Elternteile arbeiten größtenteils im Homeoffice. „Wenn es nötig ist, fährt mein Mann auch vor Ort zu Kunden“, führt Elke Philipp weiter aus.

Tim Philipp wechselte nach der D-Jugend zum SGV Freiberg und danach zum FC Esslingen, der damals eine Oberliga-Mannschaft bei den C-Junioren stellte, bevor er sich der TSG Hoffenheim anschloss. Inzwischen spielt der 1,85-Meter-Mann in der U 17 der TSG in der B-Junioren-Bundesliga und misst sich unter anderem mit dem Bundesliga-Nachwuchs von Bayern München, dem VfB und Eintracht Frankfurt. In acht von zehn Partien war er die Nummer eins, ehe ihn eine Verletzung zu einer Pause zwang. Zweimal spielte er zu null, unter anderem beim 3:0 gegen den Karlsruher SC, was er als sein stärkstes Spiel ansieht.

Zweistündiges Frühtraining

Tim Philipp besucht in Sinsheim das Berufskolleg Sport- und Vereinsmanagement mit dem Abschluss Fachhochschulreife. Gute Schulnoten werden auch von künftigen Bundesliga-Profis erwartet, bei Bedarf gibt es Unterstützung vom Verein „Anpfiff ins Leben“. Neben den Einheiten am Nachmittag steht für den 16-Jährigen dienstags auch ein zweistündiges Frühtraining auf dem Plan.

Tim Philipp bezeichnet neben seinem älteren Bruder Luca auch Gianluigi Buffon als sein großes Vorbild. „Seine Ausstrahlung und Professionalität sind auch mit 43 Jahren noch bewundernswert“, begründet er dies. Als die großen Stärken des 16-Jährigen gelten seine Spieleröffnung und sein Verhalten in 1:1-Situationen. „Außerdem kann ich gut mit Druck umgehen und setze Veränderungen schnell um“, ergänzt er.

Es könnte also sein, dass es bald zwei Bundesliga-Akteure gibt, die ihr Fußball-ABC bei der SKV Rutesheim erlernt haben.