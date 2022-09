Fußball Tabellenführer ist zwei Nummern zu groß

Erste Torchance, erster Treffer

Schon mit der ersten Torchance kam der TSV Ilshofen zum ersten Treffer: Beim Flachpass von Julian Schiffmann von der linken Seite war Michael Eberlein gedankenschneller als die SKV-Defensive und schob am kurzen Pfosten relativ unbedrängt zum 0:1 in der siebten Minute ein. Die Rutesheimer taten sich schwer gegen das hohe Pressing der Gäste, die mit schnellen Pässen das Spielfeld überbrückten. Ein individueller Fehler von Joshua Trefz führte dann in der 27. Minute zum 0:2: Der Innenverteidiger verlor den Ball am eigenen Strafraum, Louis Hermann nutzte den freien Raum für einen Querpass, und Eberlein konnte erneut unbedrängt am langen Pfosten seinen fünften Saisontreffer erzielen.