Fußball-Strukturreform Kampf gegen die Auflösung des Bezirks

Gründe, sich für das Bestehende und Bewährte einzusetzen, werden gleich eine ganze Reihe mitgeliefert, sollten die Böblinger künftig in Stuttgart kicken müssen. „Vereine werden in Kreisligen gedrängt, schwache Vereine bleiben auf der Strecke, Spieler werden zu größeren Vereinen wechseln“, so Wiesner. Seine Befürchtung: „Sonntags kommen keine Zuschauer mehr auf die Sportplätze, da niemand die Vereine aus Stuttgart sehen will. Auch werden keine Zuschauer mit zu den Auswärtsspielen nach Stuttgart fahren.“ Ergo: „Die Vereine verdienen bei ihren Heimspielen nichts mehr.“ Nicht nur Böblingen/Calw soll aufgeteilt werden, auch die Bezirke Neckar/Fils und Hohenlohe stimmten gegen die beschlossene Neueinteilung. „Mit beiden sind wir in engem Kontakt“, so Wiesner, für den klar ist, „dass hier zwei Bezirke geopfert werden sollen, um drei andere zu retten, dafür hätte es auch andere Lösungen gegeben“.