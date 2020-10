Fußball SKV Rutesheim nutzt seine Chancen nicht

TSG nutzt den ersten gefährlichen Angriff

Mängel sah er auch gleich zu Beginn der ersten Halbzeit, wo seine Mannschaft zunächst keinen Zugriff auf das Spiel bekam. Auf der Gegenseite nutzte die gastgebende TSG Hofherrnweiler-Unterrombach den ersten gefährlichen Angriff zur 1:0-Führung. Nach einem Ballverlust der Rutesheimer reagierte der Gegner blitzschnell über die rechte Seite. Nach einer Flanke köpfte Nicola Zahner den Ball aus sechs Metern ins rechte lange Eck (9.). Gleich im Anschluss hatte Konstantin Kogel die Möglichkeit zum Ausgleich, doch sein Kopfball aus zwei Metern knallte an die Latte. „Der muss einfach reingehen“, kommentierte Rolf Kramer diese Szene. Das 1:1 machte dann Michael Schürg mit einem sehenswerten Treffer in der 31. Minute. Nach einem Kopfball von Lukas Feigl erwischte Schürg den Ball auf dem Rücken liegend und bugsierte ihn über die Linie. Das 2:1 für die Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten. Nach einem langen Diagonalball nach vorne nahm der in der Mitte unbewachte Veljko Milojkovic den Querpass auf und brachte seine Mannschaft in der 33. Minute in Führung.