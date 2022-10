Fußball-Schiedsrichter Mister Zuverlässig macht die 1000 voll

Lob von Spielern und Zuschauern

An zwei Spiele in seiner Laufbahn hat er ganz besondere Erinnerungen: Vor etwa zehn Jahren leitete er eine Begegnung zwischen einer serbischen und einer kroatischen Mannschaft – welche es waren, weiß er nicht mehr. Sehr wohl weiß er aber noch, dass die Partie von zahlreichen Zuschauern begleitet wurde, die für eine brisante Stimmung sorgten. Eine Gelb-Rote Karte musste Christos Vrakas zücken. „Aber nach dem Schlusspfiff kamen von beiden Seiten Spieler und Zuschauer zu mir und haben mich für die umsichtige Leitung gelobt“, erzählt er.

Lesen Sie auch 1 Bilder Video Schiedsrichtergruppe Leonberg Der Nachwuchs bleibt das Hauptproblem In der Schiedsrichtergruppe Leonberg der Fußballer gibt Obmann Daniel Sandmann den Staffelstab an David Modro weiter.

Zum anderen erinnert sich Christos Vrakas bis heute gern an ein Turnier in Merklingen zurück: „Damals durfte ich eine Partie zusammen mit Knut Kircher leiten“, berichtet der 59-Jährige, für den der langjährige Bundesliga- und Fifa-Schiedsrichter ein Vorbild ist. Er erinnert sich noch gut, dass sich der Schiedsrichter des Jahres 2012 als absolut nahbar und bodenständig gab. „Ich habe sogar ein paar Worte mit ihm wechseln können“, erzählt Christos Vrakas.

Fan von Olympiakos Piräus

Als Grieche ist er ein begeisterter Fan von Olympiakos Piräus. „Ich war schon als Kind im Stadion von Olympiakos, und versuche, kein Spiel zu verpassen“, verrät der Referee, der zudem ein Herz für den VfB Stuttgart hat. Sein 1000. Spiel soll noch lange nicht das letzte für ihn gewesen sein.

David Modro ist froh, solche Unparteiischen in der Schiedsrichtergruppe Leonberg zu haben. Und er wünscht sich mit Blick auf den fehlenden Nachwuchs deutlich mehr. „Inzwischen ist es schon fünf nach zwölf. Zumindest in der Jugend und in den unteren Ligen wächst die Gefahr stetig, immer mehr Spiele nicht mehr mit Schiedsrichtern besetzen zu können“, warnt der Obmann.

Neue Schiedsrichter gesucht

Neulingskurs

Die Schiedsrichtergruppe Leonberg sucht dringend neue Unparteiische jeden Alters und Geschlechts. Der nächste Schiedsrichter-Neulingskurs findet im Januar und Februar 2023 statt.

Nähere Informationen sowie die Anmeldung gibt’s im Internet auf der Homepage: https://srg-leonberg.de/schiedsrichter-werden/ .